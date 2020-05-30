В Урюпинске из-за очага коронавируса усилят дезинфекцию и контроль

30 Май 2020 2020-05-30T22:05:11+03:00

В Урюпинском районе дважды в день будут обрабатывать остановки, придомовые территории и все места скопления людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Урюпинске Волгоградской области возник большой очаг коронавируса: показатель заболеваемости составляет 198,6 на 100 тысяч населения, что практически вдвое выше, чем в среднем по Волгоградской области. Много занесли приехавшие из других регионов, от них вирус, как говорят, пошел в массы. Сегодня резко возросло число тех, кто заразился уже от приезжих. Усугубил статистику в районе психоневрологический интернат, где зафиксировали вспышку заболевания. За последние сутки здесь диагноз COVID-19 подтвердили у 93 человек. Поэтому в региональном оперативном штабе приняли решение усилить меры безопасности в Урюпинске и Урюпинском районе.

- Начиная с 30 мая два раза в сутки будут дезинфицировать остановки общественного транспорта, дороги, тротуары, парковки, торговые палатки и киоски, общественные туалеты, а также придомовые территории и все места массового скопления людей - автовокзалы, рынки, - сообщают «КП-Волгоград» в оперштабе. – Усиленно будут обрабатывать и подъезды, лестничные площадки и марши в многоквартирных домах.

Усилят и контроль за жителями: нещадно штрафовать обещают всех, кто будет нарушать ограничения по самоизоляции и масочный режим. Жестко будут контролировать и работу всех предприятий и организаций на предмет соблюдения мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU