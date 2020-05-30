2020-05-30T15:17:14+03:00
Общество

Урюпинск обогнал Волгоград: подробности о новых заболевших коронавирусом на 30 мая

За сутки - к 30 мая - в Урюпинском психинтернате зафиксировано 93 новых пациента с COVID-19, это больше, чем все всех остальных городах и районах Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Урюпинский психинтернат дал региону всплеск показаний по коронавирусу.Урюпинский психинтернат дал региону всплеск показаний по коронавирусу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из 154-х волгоградцев, которым к 30 мая установили диагноз коронавирусная инфекция, 93 человека – из Урюпинского района. Такую информацию о новых пациентах и географии распространения COVID-19 в регионе «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе.

Урюпинск ожидаемо вырвался в «лидеры», обогнав даже Волгоград. Ведь именно там зафиксирована самая большая вспышка коронавинуса в регионе - в Урюпинском психинтернате. И, судя по тому, что на момент заноса вируса в закрытом учреждении было 430 человек, печальная статистика Урюпинска будет еще расти.

В Волгограде за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 31-го пациента. На третьем месте сегодня оказался Среднеахтубинский район – там 11 заболевших за день. Еще пять зараженных выявили в Волжском. В остальных районах Волгоградской области обстановка относительно спокойная: по три случая в Николаевском и Палласовской районе, два – в Быковском, и по одному – в Городищенском, Камыштинском, Дубовском, Котельниковском, Фроловском и Ленинском районах.

По-прежнему основная часть заболевших – это волгоградцы в возрасте от 30 до 49 лет (54 человека) и от 50 до 64 лет (49 человек). Также в число ковидных пациентов попали 2 ребенка до 6 лет, 5 школьников (до 14 лет), 17 молодых людей (в возрасте от 18 до 29 лет) и 27 стариков – тем, кому за 65 лет.

Только один завозной случай – вирус привезли в Волгоград из Краснодара. 118 пациентов – это те, кто заразился от больных COVID-19. 35 новых случаев выявили у людей, которые сами обратились за медпомощью.

Напоминаем, что в Волгоградской области режим самоизоляции и ограничений продлили до 16 июня. А значит, продолжаем сидеть по домам, а если выходим – то не забываем маски и перчатки. А все, кто приезжает в регион по-прежнему должны соблюдать 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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