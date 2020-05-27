Вспышка коронавируса в Урюпинском психинтернате: 30 человек с COVID-19

Еще в одном социальном учреждении закрытого типа в Волгоградской области произошла вспышка коронавируса – на этот раз в Урюпинском психоневрологическом интернате. По данным на 27 мая 2020 года уже у 30-ти человек из этого заведения тестирование подтвердило диагноз COVID-19. Всего в интернате на этот момент находились 410 человек. Об этом «КП-Волгоград» рассказал на брифинге заместитель главы волгоградского облздрава Николай Алимов.

- В этом психинтернате проживают 350 пациентов, плюс 60 сотрудников. Всех сейчас тестируют на коронавирус. У 30-ти человек уже положительный диагноз. Половина из них медработники, половина – клиенты учреждения. Под них в экстренном порядке развернуты дополнительные койки в Урюпинской райбольнице – под госпиталь отдали терапевтическое отделение. Остальные пациенты и работники остаются в интернате и получают профилактическое лечение, - сообщил подробности Алимов.

Пока, к счастью, у всех зараженных коронавирус протекает в легкой форме.

- Если вдруг, состояние кого-то ухудшится, будем перевозить таких пациентов в Волгоград для дальнейшего лечения, - добавляет чиновник.

Специалисты регионального Роспотребнадзора в свою очередь пытаются найти источник заражения – кто же занес в психинтернат коронавирус. Ведь учреждение закрытого типа и свободного доступа туда нет, а все работники перед тем, как заступить на 14-дневную вахту, проходят медобследование, в том числе и тестирование на COVID-19.

Напомним, что буквально на прошлой неделе – 19 мая – стало известно о вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате в Жирновском районе. Там тоже сразу заболели 30 человек. А после число зараженных выросло до 53-х. Позже стало ясно, что занес туда вирус один из сотрудников, хотя перед вахтой он тоже проходил тестирование и результат был отрицательным. Позже Николай Алимов признался, что выявить коронавирус в первые дни заражения не под силу даже современным тестам - как следствие вот такие ЧП.