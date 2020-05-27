2020-05-27T13:38:52+03:00
Общество

Мини-планетарий и лабиринты: в ЦПКиО Волгограда строят космический городок

В этих куполах-полусферах будет занимательный аттракцион
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят, благодаря технологиям создания виртуальной реальности в этих куполах можно будет погрузиться в иные миры. Фото администрации Волгограда.Говорят, благодаря технологиям создания виртуальной реальности в этих куполах можно будет погрузиться в иные миры. Фото администрации Волгограда.
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В ЦПКиО рядом с новыми аллеями и деревьями на днях появились шесть огромных куполов в виде полусфер. В администрации Волгограда говорят - это будет космический городок.

Похоже, в этот парк хотят вместить все – и озера с ручейками, и площадку для мини-гольфа, и мемориальную зону, и олимпийский городок, и колесо обозрения.... А теперь в планах и космический городок. Обещают, что это будет настоящий комплекс молодежно-семейных аттракционов.

- В каждой полусфере установят оборудование, создающее иллюзию перемещения во времени и пространстве. Посетители смогут пройти зеркальный и стеклянный лабиринты, побывать в мини-планетарии, а также благодаря технологиям создания виртуальной реальности погрузиться в иные миры, - приоткрывают завесу тайны авторы идеи.

Говорят, даже территорию вокруг сделают похожей на поверхность Марса при помощи имитации природного камня.

Купола уже стоят, сейчас идут монтажные и отделочные работы.

Одновременно, специалисты прокладывают коммуникации к будущим искусственным озерам. Насыпи-берега уже сформировали и даже засадили кустовыми соснами и кедрами. А в другом конце парка монтируют спортзону и площадку для малышей, а также доделывают казачье подворье, которое доставили сюда из Алексеевского района.

Напомним, ЦПКиО еще в 2016 году власти отдали на 49 лет в концессию. Инвестор обещал сделать уникальный парк еще к ЧМ-2018, но не вышло. В 2020-м планы наконец-то начали претворяться в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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