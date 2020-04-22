Преображение: в Волгограде ЦПКиО зазеленел и расцвел

Говорят, обещанного три года ждут. Так и Волгоград три года ждал, когда же концессионер, которому отдали ЦПКиО приведет парк в порядок. К мундиалю успели только вырубить все старые деревья и площадки разровнять. После владельцы несколько раз еще обещали, что вот-вот парк зацветет, но каждый раз планы срывались. Но сегодня парк реально преобразился. Корреспондент «КП-Волгоград» прогулялась по ЦПКиО, чтобы показать, насколько все изменилось.

Вдоль аллей "выросли" большие хвойные деревья.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чтобы в парке появились хоть какие-то теневые уголки, решили сажать крупные саженцы – многолетние уже с большим комом земли. Так и приживаются лучше, и преображают территорию мгновенно. Пару лет назад ближе к «Волгоград Арене» высадили крупные ели, в этом году упор сделали на туи и сакуры.

Высаживают крупномеры по 12-13 метров с комом земли для лучшей приживаемости.Фото: Екатерина СИМОХИНА

К этому моменту в парке уже высажено почти 700 саженцев-крупномеров высотой до 12-13 метров. Часть из них украсили аллею возле «Колеса обозрения», часть – территорию у детских аттракционов.

Сейчас как раз время цветения сакуры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вторая аллея сегодня утопает в аромате сакур. Сразу 75 этих уникальных деревьев высадили в ЦПКиО – в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.

В честь 75-летия Победы в парке высадили 75 сакур.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Помимо завораживающих сакур территорию парка также украсят магнолии, гинго и вечнозеленые псевдотсуги.

Всего в ЦПКИо обещают высадить 350 видлв деревьев и кустарников.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Всего для озеленения ЦПКиО планируют высадить более 350-ти видов деревьев и кустарников, в том числе липы, вязы, горные сосны и прочие.

Парк из пустыни превращается в сад.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А на клумбах высаживают многолетние цветы и травы, адаптированные к капризному волгоградскому климату. Между аллей стелют новый газон.

Период цветения сакуры -это волшебство.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Свободной остается только зона у «Волгоград Арены». Впрочем, в парке еще по плану должны появиться спортивная зона с теннисными кортами, тренажерами и площадкой для мини-гольфа, а также детский уголок с аттракционами. А еще этно-мир «Казачий хуторок» и Нобелевский городок.

А здесь, видимо расположится главная сцена ParkSeason Fest, который пройдкт в Волгограде 15 августа.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Рабочие торопятся, ведь завершить преображение надо к концу лета, ведь 15 августа именно здесь пройдет крупнейший музыкальный фестиваль ParkSeason Fest, на который уже согласились приехать «Сплин» и «Мумий тролль», Ольга Бузова и зарубежная команда «Guano Apes», «Каспийский груз», Bad Balance, KREC, «Кис-Кис» - всего более 30-ти исполнителей.