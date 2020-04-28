2020-04-28T10:23:12+03:00
Общество

В ЦПКиО Волгограда сделают три озера и ручеек

А по берегам искусственных водоемов высадят кустовые сосны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скоро парк волгоградцы не узнают - высокие деревья, ухоженные дорожки и искусственные водоемы.Скоро парк волгоградцы не узнают - высокие деревья, ухоженные дорожки и искусственные водоемы.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В скором времени ЦПКиО волгоградцы не узнают. Здесь уже появилась аллея из прекрасных сакур и цветники, а скоро появятся и озера. Да, вы не ослышались – в парке планируют сделать три искусственных водоема, которые будут соединены водным каналом.

Озера будут небольшие – глубиной около полуметра.

- Подрядчик уже приступил к разработке четырех котлованов разных форм для строительства системы искусственных водоемов. По окончании земляных работ сделают гидроизоляцию и установят фильтрующее оборудование в котлованы. А затем вдоль берегов рабочие сформируют искусственные возвышенности, на которых высадят горные кустовые сосны., - приоткрыли «КП-Волгоград» планы в администрации города.

Площадь создаваемой рекреационной зоны составит порядка 10 тысяч квадратных метров.

Озеленяют и всю остальную территорию парка. В этом году в ЦПКиО появится 11 тысяч растений, адаптированных к нашему климату.

Напомним, что в ЦПКиО уже высадили 40-летние псевдотсуги с неколючей хвоей, 75 цветущих сакур и 500 елей. Возле входной группы появилась ландшафтная композиция «Сухой ручей», а на спуске от центральной аллеи к колесу обозрения - 13-метровые колоновидные туи. В общей сложности в дендрологический план парка включили более 350 наименований деревьев и кустарников, в том числе волгоградцев будут радовать липы, ивы, горные сосны и разные виды магнолий и лотосы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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