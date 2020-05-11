2020-05-10T18:09:43+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 мая 2020: зараженных больше тысячи, COVID-19 проник еще в один район

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 11 мая 2020 года, самые важные события
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус бьет антирекорды в Волгоградской области.Коронавирус бьет антирекорды в Волгоградской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К утру 11 мая обстановка с коронавирусом в Волгоградской области накалилась до предела – число заразившихся перевалило за тысячу человек. Статистика стала пугающей - ежедневно добавляются сотни пациентов. 9 мая – плюс 102 заболевших, 10 мая – уже плюс 119. География COVID-19 ширится - «сдался» и Ольховский район. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 11 мая 2020 года.

Волгоградские эксперты предупреждали, что в мае ситуация с коронавирусом в регионе может ухудшиться. Во-первых, на майские всегда увеличивается поток приезжих – возвращаются вахтовики, студенты из других регионов. Во-вторых, вирус нарастает, как снежный ком, и своего предела по прогнозам достигнет только к концу месяца. И, похоже, эти прогнозы сбываются. К 11 мая Волгоградская область вышла на шестое место в России по числу заболевших за сутки.

Еще одна плохая новость – коронавирус добрался до Ольховского района, который до настоящего момента еще держался незараженным. Таким образом, в Волгоградской области остался только один район, где еще нет больных COVID-19 – Октябрьский.

Из хорошего – за последние сутки никто от коронавируса в регионе не умер. Число летальных исходов по-прежнему 12. Зато добавилось двое зараженных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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