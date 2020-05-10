У прибывшего в Волгоград вахтовика из Якутии подтвердили коронавирус

10 Май 2020 2020-05-10T18:47:40+03:00

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119 заболевших за сутки – такой антирекорд по числу больных COVID-19 сегодня, 10 мая 2020, установили в Волгоградской области. Коронавирус завоевывает все новые территории и вот уже только один район остается без выявленных случаев коронавирусной инфекции. Все ярче прослеживается тенденция – что вирус уже не привозят из-за границы из других регионов, его хватают здесь – дома – от своих родных и близких людей. Так, за минувшие сутки среди новых зараженных COVID-19, всего 9 случаев – это завозные( в основном у людей прибывших из Москвы и Питера). Добавился в эту категорию и вахтовик, который спецрейсом прибыл в Волгоград на самолете из Чаяндинского месторождения. Напомним, его сразу с самолета увезли в госпиталь, остальных 96 вахтовиков поместили на 14-дневный карантин в обсерватор. 83 волгоградца из списка заболевших подхватили «заразу» уже дома – в области, еще 27 – выявлены после того, как они сами с жалобами на плохое самочувствие обратились в больницы.

Если разбить новых зараженных по возрастным категориям, по они выглядят так: 2 ребенка - до 6 лет; 5 - до 14 лет; 1 подросток - до 17 лет; 22 человека - от 18 до 29 лет; 39 жителей - от 30 до 49 лет; 39 жителей - от 50 до 64 лет; 11 – старше 65-ти лет

- Круг лиц, с которыми они контактировали, определен, изолирован и находится под медицинским наблюдением. Организовано лабораторное обследование, - отмечают в оперативном штабе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU