География коронавируса в Волгоградской области: незараженным остался один район

10 Май 2020 2020-05-10T15:18:27+03:00

В Волгоградской области только в Октябрьском районе еще нет коронавирусных больных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Еще в одном районе Волгоградской области зафиксировали коронавирус: к географии распространения присоединился Ольховский район, где у приезжего выявили коронавирусную инфекцию. Таким образом, к 10 мая 2020-го «свободным» от коронавируса остается только Октябрьский район Волгоградской области.

По данным областного оперативного штаба, больше всего больных с диагнозом COVID-19 вновь зафиксировано в областном центре – в Волгограде к 10 мая добавилось 42 заболевших пациента. Итого в Волгограде уже 385 зараженных. Не удается блокировать и очаг в Николаевском районе – там число заболевших увеличилось еще на 14 человек за последние сутки. В сумме численность заболевших в этом районе достигла 120 человек.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 10.05.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На два пациента с диагнозом COVID-19 добавилось в Волжском, сразу 11 случаев зафиксировано в Дубовском районе и 10 – в Городищенском. В остальных чуть поменьше: в Михайловке – 9, в Палласовском районе – 7, в Клетском и Котельниковском – по 4, по два подтвержденных случая – в Камышинском, Даниловском, Фроловском и Среднеахтубинском, и по одному пациенту с положительным результатом теста – в Ленинском, Светлоярском, Кумылженском, Руднянском, Иловлинском, Алексеевском, Жирновском. И к 10 мая все-таки «сдался» Ольховский район – там зафиксирован один случай COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU