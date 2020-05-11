Число заболевших коронавирусом в Волгограде выросло на 49 человек

11 Май 2020 2020-05-11T13:09:10+03:00

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Волгоградская область несколько дней подряд ставила анти-рекорды по числу новых заболевших коронавирусом. Два предыдущих дня регион был в первой десятке по России по количеству подтвержденных диагнозов. Но за последние сутки цифры уменьшились вдвое. На утро 11 мая в Волгограде и области зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе у 1061 человека на сегодня подтвержден COVID-19.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), учли в федеральной статистике и 20 человек, выписанных накануне из больниц после излечения. Всего вылечили от коронавирусной от инфекции 314 волгоградцев.

Умерших пациентов с коронавирусом в Волгоградской области по-прежнему 12. А вот карантинщиков в последние дни заметно прибавилось. По данным оперштаба, под наблюдением врачей на дому более трех тысяч жителей региона - 3351 человек. В больницах еще более тысячи пациентов с уже подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус - 1109 взрослых и 48 детей. Только у 738 из них подтвержден COVID-19.

В целом по России более 221 тысячи заболевших, 2009 умерших и около 40 тысяч пациентов с коронавирусом уже вылечились от инфекции.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU