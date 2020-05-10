Коронавирус в Волгограде: в больницах уже 1104 волгоградца

10 Май 2020 2020-05-10T13:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, Волгоградская область подошла к пику распространения коронавирусной инфекции - к 10 мая 2020 года число заболевших уже достигло 1012 (плюс 119 за последние сутки). Но в волгоградском оперштабе уверяют, что ситуация под контролем – все контактировавшие с заболевшими определены, изолированы и находятся под меднаблюдением.

Тем временем растет и число людей, которых оправляют на карантин под пристальное внимание медиков – в основном те, кто прибывает в Волгоградскую область с других регионов. На данный момент в режиме самоизоляции на дому остаются 3334 человека.

- В больницах с подозрением на COVID-19 и тех, у кого уже установили диагноз - находятся 1104 пациента. Среди них 1055 взрослых и 49 детей, - добавляют в оперативном штабе.

И к сожалению, попадают на больничные койки больше, чем выписывают. К 10 мая из волгоградских госпиталей, переоборудованных для коронавирусных пациентов, выписали 294 человека.

Число умерших, к счастью, пока остается неизменным. В регионе всего 12 человек скончались от осложнений от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU