Коронавирус в Волгограде: еще 31 заболевший

30 Апр 2020 2020-04-30T13:08:21+03:00

Число зараженных коронавирусом в Волгоградской области к 30 апреля 2020 выросло до 344 человек

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После пары дней небольшого затишья Волгоградская область снова бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. За последний день подтвердили наличие COVID-19 сразу у 31 человека, среди них четверо детей. Общее количество зараженных коронавирусом в Волгограде и области на утро 30 апреля 2020 года выросло до 344 человек, сообщили «КП-Волгоград» в центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). При этом в федеральной статистике ни новых выздоровевших, ни новых летальных случаев в Волгограде не значится.

В инфекционных больницах Волгограда на сегодняшний день чуть более семисот пациентов с подозрением на коронавирус, уже подтвержденным COVID-19 и пневмонией. Среди них 702 взрослых и 36 детей. У трети заболевших коронавирусом волгоградцев нет симптомов, но есть и тяжелые случаи. У 477 волгоградцев пневмония, в реанимации 38 человек. Из них 11 тяжелых больных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в том числе пятерых с подтвержденным коронавирусом.

По данным руководителя облздрава Анатолия Себелева, резко выросло за последние сутки число выписанных по выздоровлению пациентов с COVID-19. 20 человек покинули больницы накануне, всего их 66.

Карантинщиков также стало больше. Сидят дома без права покинуть помещение 2617 человек.

Данные ИЦК по динамике заболевания коронавирусом в Волгограсдкой области.

Губернатор Волгоградской области продлил действие режима самоизоляции по 11 мая 2020 включительно. А контролировать соблюдение ограничений обещали жестче, как результат – 148 протоколов на нарушителей за сутки.

В целом по стране более 7 тысяч заболевших за сутки, общее количество зараженных COVID-19 перевалило за 106 тысяч человек. Выздоровели 11,6 тысячи, зафиксировано 1073 смерти пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU