2020-04-30T18:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Подробности о новых случаях коронавируса в Волгограде: чаще всего заражаются люди от 30 до 49

Они получают вирус через контакты со знакомыми
Екатерина МАЛИНИНА
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Больше всего пациентов с коронавирусом выявили в Николаевском районеБольше всего пациентов с коронавирусом выявили в Николаевском районе
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В Волгоградской области 30 апреля заболели коронавирусной инфекцией 31 человек. Таким образом, общее число заразившихся достигло 344. Оперативный штаб сообщает подробности о тех, у кого обнаружили COVID-19. На этот раз больше всего случаев выявлено в Николаевском районе – 13 человек. Это в основном те, кого нашли по контактам с ранее заразившимся. На втором месте Волгоград – 12 случаев. 2 человека попали в больницу из Дубовского района, и по одному из ленинского, Еланского, Городищенского, Быковского районов.

Из 31 случая шестеро детей. Двоим пациентам от 18 до 29. Чаще всего болеют волгоградцы возрастом от 30 до 49 лет. Шестерым заразившимся от 50 до 64 лет. И только одному больше 65. Так что уверенность в безопасности тех, кому нет 50 - мнимая. COVID-19 заражаются вне зависимости от возраста, пола и социального статуса.

Кстати, в этот раз количество тех, кто привез смертельно опасную инфекцию из других регионов, значительно меньше. Всего пять. Все остальные получили ее от своих знакомых или родственников при контакте.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 30.04.2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 30.04.2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, круг людей, контактировавших с заболевшими, уже определили. Они изолированы и находятся под наблюдением. У всех взяли анализ на коронавирус.

Так же напоминают власти и о необходимости соблюдать карантин тем, кто приезжает из других регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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