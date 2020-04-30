2020-04-30T14:23:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде: у 6,4% заболевших не нашли источник заражения

Половина из 344 зараженных COVID-19 в Волгоградской области привезли инфекцию из Москвы и других регионов [статистика коронавируса, распределение по районам, по возрасту]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый десятый заболевший коронавирусом в Волгограде - ребенок.Каждый десятый заболевший коронавирусом в Волгограде - ребенок.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Волгограде и области на конец апреля 344 заболевших коронавирусом. За последние сутки +31 подтвержденный диагноз. В инфекционных больницах и госпиталях на утро 30 апреля 2020 лежат уже 738 пациентов, среди ни 38 в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Ровно треть инфицированных волгоградцев заразились коронавирусом контактным путем. Всего 4,5% пациентов с COVID-19 приходится на вернувшихся из зарубежья туристов. А вот на Москву и другие регионы - почти каждый второй случай. И в 6,4% случаев источник заражения коронавирусной инфекцией найти так и не удалось. Подхватили заразу непонятно где и от кого в регионе 20 человек.

Показатель заболеваемости COVID-19 из расчета на 100 тысяч населения составляет 13,72, тогда как по России он почти в пять раз выше – 67,69. Так что ситуация с коронавирусом в Волгоградской области несмотря на рекордное количество заболевших за последние сутки довольно спокойная. Однако темпы ежедневного прироста составляют порядка 10%, по стране этот показатель в полтора раза меньше.

- Пока мы ежедневно констатируем солидную прибавку. Сделали уже около 29 тысяч тестов на коронавирус, выявляемость - около 1,3%, - отмечает главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева.

В лидерах по числу заболевшим коронавирусом, оказался вовсе не миллионных Волгоград, где уже 77 заразившихся COVID-19, включая пару гостей из других регионов. Если считать по населенности, то на первом месте в регионе Николаевский район. Жителей там немного, так что 23 зараженных и 2 смерти дали уровень заболеваемости в 121,8 на сто тысяч человек. Второй – Палласовский район с показателем 79,6 и 31 заболевшим. Следом идут небольшой Старополтавский район (39,4) и Новоаннинский (31.4).

По возрасту больше всего заболевших в группе от 30 до 49 лет. На средний возраст приходится 46% всех зараженных коронавирусом в Волгограде и области. А больше всего беспокоят медиков и Роспотребнадзор возрастные пациенты. От 65 лет и старше у нас в регионе 11% среди волгоградцев с подтвержденным диагнозом. От 60 до 64 лет еще 16,6% пациентов с COVID-19. Примерно каждый десятый заболевший в Волгоградской области – это ребенок. Остальные - молодежь. Есть среди заболевших и медики.

Что касается клинических проявлений, то чаще всего у заболевших коронавирусом в регионе появляются симптомы острого респираторного заболевания. Почти треть – 28% - переносят COVID-19 бессимптомно. У остальных – внебольничная пневмония, восемь случаев уже закончилось летальным исходом.

И хорошая новость, сразу 20 пациентов с коронавирусом покинули волгоградские больницы за последние сутки. Общее число выздоровевших достигло 66 человек - это почти каждый пятый, у кого ранее подтвердили диагноз.

- Говорить об отмене ограничений пока рано, - считает Ольга Зубарева. - Нам нужно прервать пути передачи. Нам нужно, чтобы новая коронавирусная инфекция не распространялась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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