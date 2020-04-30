Самоизоляция в Волгограде: патрули составили 148 протоколов за сутки

30 Апр 2020 2020-04-30T10:05:18+03:00

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Власти Волгоградской области не стали ужесточать режим самоизоляции, который теперь продлен вплоть до 12 мая 2020. Но обещали жестче контролировать, как соблюдают жители региона введенные в период пандемии коронавируса ограничения. По улицам городов, райцентров и поселков каждый день продолжают шагать межведомственные патрули из полицейских и чиновников. И с каждым днем составляют все больше протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, только за один день 29 апреля 2020 в Волгоградской области составили 148 протоколов об административном правонарушении на жителей, которые при себе не имели разрешительных документов.

Напомним, на то, чтобы выйти из дома у волгоградцев с сегодняшнего дня есть 10 причин. К уже привычным походам в магазин и поездкам на дачу добавили пункт про посещение нуждающихся в помощи родственников. В этом случае при себе нужно иметь уведомление об убытии с места проживания, которое можно написать от руки, и паспорт. Четыре пункта правил перемещения касаются работающих в эти дни. Им нужно носить с собой справку с работы и паспорт.

Штраф за отсутствие документов по статье 20.6.1 КоАП РФ для жителей Волгоградской области составляет от 1000 до 30 тысяч рублей.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU