Самоизоляция в Волгограде: патрули составили 148 протоколов за сутки
Власти Волгоградской области не стали ужесточать режим самоизоляции, который теперь продлен вплоть до 12 мая 2020. Но обещали жестче контролировать, как соблюдают жители региона введенные в период пандемии коронавируса ограничения. По улицам городов, райцентров и поселков каждый день продолжают шагать межведомственные патрули из полицейских и чиновников. И с каждым днем составляют все больше протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, только за один день 29 апреля 2020 в Волгоградской области составили 148 протоколов об административном правонарушении на жителей, которые при себе не имели разрешительных документов.
Напомним, на то, чтобы выйти из дома у волгоградцев с сегодняшнего дня есть 10 причин. К уже привычным походам в магазин и поездкам на дачу добавили пункт про посещение нуждающихся в помощи родственников. В этом случае при себе нужно иметь уведомление об убытии с места проживания, которое можно написать от руки, и паспорт. Четыре пункта правил перемещения касаются работающих в эти дни. Им нужно носить с собой справку с работы и паспорт.
Штраф за отсутствие документов по статье 20.6.1 КоАП РФ для жителей Волгоградской области составляет от 1000 до 30 тысяч рублей.
ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В каких районах Волгоградской области есть заболевшие коронавирусом
Коронавирус охватил четыре самых крупных города и 29 районов области (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU