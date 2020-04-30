Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Волгограде

Из инфекционной больницы №1, находящейся в Кировском районе Волгограда, накануне сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом. Житель одного из районов области заразился COVID-19 в столице, куда ездил на вахту. Как рассказал «КП-Волгоград» заместитель главного врача больницы Александр Алюшин, вчера мужчина решил поехать домой, открыл окно и выскочил наружу. Первый этаж, все прошло без проблем. Однако пациента сразу же хватились и сообщили в полицию. Уже через несколько часов инфицированного вернули обратно сотрудники правоохранительных органов.

По городу зараженный коронавирусом бродил около двух часов, включая путь обратно в сопровождении правоохранителей. Сейчас он в больнице.

- Сотрудники прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора устанавливают, где больной коронавирусом был вне стационара и с кем контактировал. Идет расследование, - сообщил «КП-Волгоград» Александр Алюшин.

Сбежавший из больницы мужчина чувствовал себя достаточно хорошо. Коронавирус у него был в легкой форме. А вот семья, по одной из версий, оказалась на грани бедствия в плане финансов. Это и подвигло его покинуть инфекционный стационар, чтобы работать.

Если он успел кого-либо заразить, то по статье 236 УК РФ беглеца ждет наказание. Это либо крупный штраф до 700 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо тюремный срок, если его экспромт в итоге приведет к смерти человека.

- Все стационары сейчас охраняются ЧОПами, но мы обратились в Росгвардию, чтобы они помогли нам с охраной периметра, какой-то пост установили, - рассказал руководитель облздрава Анатолий Себелев.

Ведь этот пациент далеко не единственный беглец периода коронавируса в Волгограде. До этого еще один пациент уходил из третьей областной больницы, которая является провизорным госпиталем. Но у него диагноз коронавирус не подтвердился.

- Он убежал и через час вернулся, - рассказал Себелев. - Погулял по парку, наверное, за сигаретами сходил.

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