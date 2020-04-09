Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 апреля 2020: «москвичей» берут на контроль

9 Апр 2020 2020-04-09T00:21:13+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгограде на 9 апреля 2020 года

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В Волгоградской области 26 заразившихся коронавирусной инфекцией, всего 89 человек в больницах, а в регионе помимо зарезервированных под заболевших коронавирусом 1750 мест в больницах Волгограда и Волжского готовят еще три тысячи дополнительных коек под COVID-19 – таковы последние новости на 9 апреля 2020 о ситуации с коронавирусом в Волгограде.

После совещания с президентом волгоградский губернатор озвучил первоочередные задачи по борьбе с коронавирусом. Помимо перестройки системы здравоохранения, глава региона выделил соблюдение режима самоизоляции в области. И контроль не только над побывавшими за границей, но и теми, кто работает вахтой в других регионах. Ведь половина заразившихся коронавирусом в Волгограде за границей не были и привезли заразу из столицы.

А в некоторых районах области уже берут на контроль «москвичей» - тех, кто жил или работал в столице и недавно оттуда вернулся. Ведь на Москву приходится порядка 75% от всех 8762 заразившихся коронавирусом в стране.

За сутки в Волгограде и области не обнаружили дома 7 карантинщиков. На них составили протоколы полицейские. Кроме того, вышло постановление губернатора, в котором прописали всех чиновников, которые будут иметь в дальнейшем право составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции.

На линии в очередной раз вышли дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи, чтобы жители Волгограда не давились в общественном транспорте, напрочь забывая о рекомендуемой в период пандемии коронавируса дистанции в 1,5 – 2 метра. А на вокзалах сделали специальную разметку, напоминающую пассажирам о безопасном расстоянии друг от друга.

Продовольствия в регионе достаточно, чтобы пережить пандемию коронавируса. Вот только фермерам, которые нас обеспечивают, приходится решать новые проблемы в битве за урожай. Из-за закрытия границ Волгоградская область не досчиталась около шести тысяч гастарбайтеров, которые раньше работали на наших полях.

Тем временем в некоторых подъездах многоэтажек Волгограда уже появился стойкий запах хлорки - управляющие организации начинают обрабатывать разведенной белизной места, к которым чаще всего прикасаются жильцы.

ИСТОЧНИК KP.RU