2020-04-08T16:43:22+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: роддом №1 освобождают от беременных и рожениц

Роддом в Тракторозаводском районе Волгограда готовят под коронавирус
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Роддом №1 в Волгограде освобождают для больных коронавирусом. Фото: роддом №1.Роддом №1 в Волгограде освобождают для больных коронавирусом. Фото: роддом №1.
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Еще пару недель назад власти Волгоградской области сообщили, что готовят под ситуацию с коронавирусом несколько стационаров в Волгограде и один в Волжском под коронавирусных больных. Сначала говорили о полутора тысячах коек, потом их число решили увеличить до 1750. Позже решили открыть инфекционки под COVID-19 также в Михайловке, Урюпинске и Камышине. Среди волгоградских больниц в резерве оказались и два роддома – больницы Ильича и роддом №1 на Тракторном. Последний сегодня освобождают от беременных и рожениц. Их переводят в перинатальный центр соседнего города Волжского. Президент Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с главами регионов говорил о повышенной готовности медучреждений.

- Вывозят всех, никого не оставляют. Причем тех, кто не сможет самостоятельно добраться (всех просят, чтобы за ними приехали родственники), будет развозить скорая помощь, - рассказала «КП-Волгоград» родственница одной из рожениц.

В облздраве подтвердили, что госпитализация пациенток в роддоме №1 приостановлена. До 9 утра 10 апреля все оставшиеся роженицы будут выписаны в плановом порядке.

- Насколько высока цифра заразившихся, что закрывают роддом? - спрашивают волгоградцы.

В оперативном штабе отмечают, что на 8 апреля в Волгоградской области 26 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. На домашнем карантине на дому остаются 3339 человек из групп риска.

- Приведение стационара к нормам инфекционного или провизорного госпиталя требует определенной подготовки, как помещений, так и персонала, а значит времени на эту подготовку. Поэтому, чтобы избежать массового распространения новой коронавирусной инфекции, необходимо работать на опережение, - уже отвечали ранее на подобный вопрос в оперативном штабе Волгоградской области. - А еще у носителей коронавируса могут обостриться хронические заболевания и кроме лечения таких диагнозов надо обеспечить безопасность врачей. Поэтому подготовлены не только инфекционная больница, но и иные клиники, и даже роддом - мы готовы к заражению коронавирусом и беременных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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