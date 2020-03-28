Нерабочая неделя в Волгограде: почта будет работать в особом режиме

28 Март 2020 2020-03-28T14:37:31+03:00

На три дня почтовые отделения закроются. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отделения «Почты России» будут закрыты с 30 марта до 1 апреля 2020, но почтальоны разнесут пенсии и пособия по домам

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Впереди, из-за угрозы распространения коронавируса, нерабочая неделя в Волгограде и области: закрываются бутики, кинотеатры, развлекательные центры, а сегодня, как выяснилось, и отделения «Почты России». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе предприятия, отделения не будут работать с 30 марта по 1 апреля 2020. Однако, почтальоны разнесут пенсии и пособия по домам.

- Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность. Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 1 апреля включительно Почта вводит особый режим работы, - гласит релиз компании.

Но те, кто ждет почтальонов, могут быть спокойны – они будут работать в обычном графике.

- Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений, - успокаивает «Почта России».

О режиме работы отделений после 1 апреля будет сообщено дополнительно.

Для оплаты коммунальных услуг, доставки писем и прочего рекомендуют воспользоваться цифровыми сервисами организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU