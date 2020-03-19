Из-за коронавируса в налоговой принимают только по записи

19 Март 2020 2020-03-19T17:07:14+03:00

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В режиме повышенной готовности из-за угрозы коронавируса в Волгоградской области многие госучреждения переходят на особый режим работы. Закрыты суды. На особый режим работы оперзалов перешла и налоговая. Для волгоградцев подходит время подачи декларации за прошлый год. Сделать это можно дистанционно, как и решить большинство вопросов. Тем же, кто решит лично обратиться в ФНС, нужно знать, что прием в операционных залах инспекций осуществляется только по предварительной записи. Планировать визит нужно «минимум за один день».

- Осуществить предварительную запись можно на главной странице сайта ФНС России в разделе «Сервисы» - «Онлайн запись на прием в инспекцию», - сообщили «КП-Волгоград» в областной ФНС.

По новой традиции особого режима при входе в инспекции ФНС каждому измерят температуру. Волгоградцам с повышенной температурой предложат воспользоваться услугами дистанционно.

Получить услуги ФНС России можно на официальном сайте ФНС России nalog.ru и с помощью портала госуслуг. В «Личных кабинетах» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом. Получить консультацию также можно по телефону 8-800-222-22-22 и по телефонам конкретных инспекций.

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ИСТОЧНИК KP.RU