2020-03-19T19:37:23+03:00
Общество

Комитет торговли запустил «горячую линию» для волгоградцев

Люди могут пожаловаться на завышение цен и перебои с товарами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус так напугал волгоградцев, что они начали сметать с полок в магазинах все подряд. Специалисты облпромторга ежедневно мониторят работу предприятий розничной и оптовой торговли на предмет цен и наличия товаров. А, чтобы волгоградцы могли тоже участвовать в этом процессе, в комитете промышленности и торговли Волгоградской области запустили «горячую линию».

Телефон горячей линии: (8442) 35-30-35

Время работы горячей линии:

понедельник – четверг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48.

«В настоящее время розничная торговля не увеличивает цены. Если выявляется недостаток товаров или необоснованный рост, то эта информация оперативно поступает к нам и в Минпромторг России, — подчеркивает заместитель губернатора Волгоградской области Олег Николаев. - Потенциал предприятий розничной и оптовой торговли, распределительных центров региона позволяет полностью обеспечить потребность рынка и благоприятную ситуацию на нем».

ВАЖНО

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу - 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный). По этому номеру можно получить ответы на вопросы о коронавирусе и сообщить о подозрительных лицах.

При комитете здравоохранения Волгоградской области на базе отдела медицины катастроф также работает круглосуточная горячая линия для приехавших в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса - (8442) 36-24-34. По этому номеру волгоградцы должны сообщить о месте, датах пребывания и возвращения для карантинного наблюдения.

ОНФ уже запустил «горячую линию» по поддержке и координации помощи пожилым людям, которые находятся в группе риска по коронавирусу COVID-2019. По телефону 8 (800)-200-34-11 они могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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