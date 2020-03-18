Коронавирус в Волгограде: на карантине 137 человек

18 Март 2020 2020-03-18T15:14:24+03:00

Всего с начала года в регионе на карантине по коронавирусу было 399 человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пока заболевших в регионе не выявлено

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По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 марта, в Волгоградской области на карантине по коронавирусу находится 137 человек. К счастью, пока заболевших в регионе не выявлено.

Начиная с января все, кто пребывает в Волгоградскую область из-за границы, попадают на карантин. Нет, их не помещают в больницы, эти люди просто находятся по домам на условиях самоизоляции, и за ними установлен пристальный медицинский контроль.

- Всего с начала этого года на карантине у нас побывало 399 человек. В течение десяти дней их обследуют на коронавирусную инфекцию, а на 14-й день, если результат отрицательный, медицинское наблюдение заканчивается, - уточняет заместитель руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина.

Напомним, в Волгоградской области все службы перешли в режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU