Из-за коронавируса временно закрыли музей «Сталинградская битва»

17 Март 2020 2020-03-17T19:36:46+03:00

С 18 марта не принимают посетителей ни панорама, ни МИМ, и «Память»

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С завтрашнего дня, 18 марта, музей-заповедник «Сталинградская битва» приостанавливает свою работу. Как пояснили «КП-Волгоград» в музее, сделано это «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ».

На время закрывают все три музейных подразделения: приостанавливает допуск посетителей на свои объекты: музей-панораму «Сталинградская битва», музей «Память», Мемориально-исторический музей.

Вопрос о том, когда работа музея-заповедника возобновится, остается пока открытым

«Данные меры будут действовать с 18 марта 2020 года до отдельного указания Министерства об их отмене», - уточняют в музее.

Но просят не расстраиваться тех, кто планировал как раз в эти даты посетить экспозиции.

- Работа музея продолжится в виртуальном пространстве. Мы готовим для вас много новых интересных проектов: виртуальных экскурсий, выставок, видеосюжетов. Следите за нашими публикациями на официальных страницах музея в социальных сетях, - говорят в музее-заповеднике. - Это профилактические мероприятия. Мы надеемся, что проблема, с которой пришлось столкнуться практически всем странам в мире, скоро благополучно разрешится!

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ИСТОЧНИК KP.RU