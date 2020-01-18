Губернатор Бочаров на Крещение отправился в храм

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:39:35+03:00

Перед службой губернатор пообщался с лошадками на церковном подворье. Фото: АВО

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Накануне светлого праздника Крещения Господня глава Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с заместителями, мэром города Виталием Лихачевым и другими чиновниками отправился в церковь на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда. Они посетили храм Преображения Господня, отстояли Божественную Литургию, помолились, поставили свечки. А перед этим губернатор с товарищами набрал воды из настоящего колодца и прошелся по церковному подворью, где живет немало разной живности. При храме содержат лошадей, коз, овец, кроликов и домашнюю птицу.

Чиновники отправились на богослужение в храм Преображения Господня. Фото: АВО

- Глава региона поручил муниципальным властям навести порядок на территории вокруг храма, где разместилось здание-недострой, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации области.

На Крещение 19 января в храмах Волгоградской области пройдет 81 богослужение и 8 крестных ходов. В ночь для желающих окунуться в иордань откроют 41 купель, всего по области крещенским днем омовение можно будет совершить в 75 организованных местах, где будут дежурить спасатели, медики, полицейские и добровольцы. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит великое освящение воды на Центральной набережной Волгограда днем 19 января - начало в 14.00. Рядом у 9-го причала уже подготовили купель, здесь же можно будет набрать воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU