2020-01-14T13:41:32+03:00
Общество

Крещенских морозов в Волгограде не будет

По прогнозу погоды 19 января 2020 года в Волгоградской области будет около нуля
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ночь температура опустится до минус семи градусов.В ночь температура опустится до минус семи градусов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Крещение 19 января 2020 года жителям Волгограда и области не стоит ждать крещенских морозов и снегопада. Температура воздуха днем будет колебаться от нуля до минус двух градусов, в северных районах области - до минус пяти. В ночь на Крещение столбик термометра опустится до максимальных -5… -7 градусов. Ветер, согласно прогнозу погоды, будет тоже несильным - около 5 - 8 метров в секунду. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, примерно такой будет погода в этом году в Волгограде вплоть до самого конца января. Резких изменений температур, как и обильных осадков в областном центре и регионе в целом в ближайшую неделю синоптики не ожидают. Лишь в отдельные дни будет чуть холоде, иногда появятся туманы и связанная с этим гололедица. Время от времени будет срываться небольшой снежок.

- В этом году зима у нас очень мягкая – европейская, как сейчас говорят. Но для нашего южного региона это вовсе не аномальное явление. И декабрь, и январь этой зимой теплее, чем обычно, но никаких температурных рекордов пока не было, - считает начальник отдела ОГМО Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. – И хотя мы продолжаем использовать выражение крещенские морозы, они в Волгоградской области бывают не всегда. И в январе в последнее время часто бывают оттепели.

За последние 60 лет в Волгоградской области температурный минимум синоптики зарегистрировали 19 января 2006 года – в этот день было -29°С. А спустя год, 19 января 2007 года температура достигла крещенского максимума +9°С. Температурный зимний максимум для Волгограда +12°С - так тепло было в Татьянин день 25 января 2007-го. Так что год на год не приходится.

- Циклоны сейчас идут гораздо севернее, чем обычно. И мы остаемся в теплых секторах этих циклонов, поэтому в Волгоградской области сохраняется довольно длительное потепление. До конца января в регионе также ожидается устойчивая погода. В отдельные дни температура опустится на 3 - 4 градуса. В целом ночные температуры будут отрицательными, а дневные - около нуля, - рассказала «КП-Волгоград» Наталья Алатырцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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