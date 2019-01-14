Когда набирать воду, где и как купаться на Крещение

Крещение или Богоявление Господне православные христиане празднуют 19 января. В этот день принято набирать святую воду. Для тех, кто решит окунуться в прорубь, в Волгограде в ночь с 18 на 19 января откроют восемь купелей. Следует помнить, что это вовсе не обязательно и противопоказано больным, детям, людям с ослабленным здоровьем и подшофе. О том, как правильно это сделать, когда набирать воду, когда и как купаться рассказывает клирик храма преподобного Сергия Радонежского Александр Пржегорлинский:

- Когда, где и как определяется одним принципом: вода набирается в процессе церковной молитвы. Главным в процессе набирания воды и купания является молитва и настрой человека. Соответственно, первоочередным предприятием дня Крещения Господня должно стать посещение храма и храмовая молитва. Если какие-то обстоятельства не пустили вас в храм, тогда набирайте воду дома из крана, но, опять же, с молитвой, обращенной ко Господу Иисусу Христу и с упоминанием Отца, и Сына, и Святого Духа. При этом, всякому христианину, набирающему воду, следует помнить и культивировать в себе тот внутренний настрой, к которому призывал в этот день Иоанн Креститель: «Покайтесь!» Вот эта вода и является реальным знаком и помощью в покаянии, в очищении ума и сердца от всякого греховного желания, суеты, страха. А как же здоровье и счастье? Если человек добр и спокоен, то и это, дай Бог, прибавится каждому из нас. Только бы прославлялся Бог в наших добрых делах и намерениях. В сам день Крещения принято окроплять жилище Святой водой. Хранят же это воду поближе к иконам, в специально отведённом для этого месте.

В храмах Волгограда Крещенскую воду будет разливать в течение двух дней – 18 и 19 января. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершит Великое освящение воды на берегу Волги на нижней террасе Центральной набережной в 14 часов 19 января.

В Казанском кафедральном соборе Великое освящение воды пройдет после литургии, которая начнется 18 января в 8.00 и 19 января в 9.00. В храме Святого Пророка Иоанна Предтечи водосвятие пройдет в 8 утра 18 и 19 января. В храме Сергия Радонежского в Крещенский сочельник в 9.00 богослужение проведет митрополит Феодор, по окончании состоится Великое освящение воды. В день Богоявления литургия в 7.00 и 9.00.

В храме Святого Праведного адмирала Феодора Ушакова в Красноармейском районе в дни Богоявления богослужения пройдут 18 и 19 января в 8.00. Набрать святой воды можно с 9.30 утра до 20.00. 19 января в 9.30 начнется крестный ход от храма-часовни по Севастопольской набережной к Волге, где пройдет Великое Освящение Воды.