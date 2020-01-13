2020-01-13T12:12:09+03:00
Общество

На Крещение 2020 в Волгограде откроют 8 купелей

Где окунуться на Крещение 18 и 19 января 2020 в Волгограде [адреса]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ночь с 18 на 19 января в Волгограде подготовят восемь крещенских купелей.В ночь с 18 на 19 января в Волгограде подготовят восемь крещенских купелей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгограде определены места для крещенских купаний. В 2020 году в городе в ночь с 18 на 19 января подготовят восемь купелей в привычных местах. Рядом с каждой будут дежурить спасатели и медики, а также дружинники и полицейские. В местах, где можно будет искупаться на Крещение 2020 в Волгограде установят теплые палатки для переодевания и сделают удобный сход в воду. Главным местом крещенских омовений по традиции станет Центральная набережная Волгограда. Купель оборудуют у причала №9. Здесь же днем 19 января 2020 в 14.00 митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит обряд Великого освящения воды.

В Тракторозаводском районе крещенскую купель по традиции подготовят на Спартановке на пляже напротив дома на улице Грамши, 4. В Краснооктябрьском районе окунуться на крещение можно будет на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16), в Дзержинском - в Ангарском пруду, в Советском – на набережной Тулака, в Кировском - на берегу Волги чуть ниже пристани Руднева. В Красноармейском в этом году будет сразу две крещенских купели - на Севастопольской набережной у монумента Ленину и на пляже детского лагеря «Рассвет» в поселке Южный.

По традиции в Крещение Господне 19 января 2020 прийти на богослужения и окунуться в воду 19 января 2020 года в 13.00 волгоградцы смогут в купели на озере близ усадьбы «Сосновый Бор», а так же в самой усадьбе на территории «Царицынской Слободы» в подогреваемом бассейне (ул. Ангарская, 137/181). В 13.00 начнется Чин Великого освящения воды на озере, в 13.40 - в бассейне, 14.00 начнется праздничный концерт. Вход для всех свободный.

На случай, если волгоградцы решат окунуться в прорубь в других местах, полиция и спасатели будут инспектировать берега, чтобы обеспечить безопасность оказавшихся на льду. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, спасатели уже обследуют водоемы и дно Волги в местах крещенских купаний. Муниципалитете обустраивает спуски и подходы к купелям.

И помните, священники вовсе не настаивают на экстремальном погружении в прорубь, главное - вера в сердце и молитва.

Когда набирать воду, когда и как купаться на Крещение (советы священника).

Как правильно окунуться в прорубь на Крещение. Советы медиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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