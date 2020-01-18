2020-01-18T15:34:42+03:00
Общество

У храмов и купелей на Крещение будут дежурить 500 полицейских

Безопасность волгоградцев будут обеспечивать также сотрудники Росгвардии, дружинники и казаки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области на Крещение откроют 41 купель.В Волгоградской области на Крещение откроют 41 купель.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье православные христиане будут праздновать Крещение или Богоявление Господне. В ночь с 18 на 19 января 2020 года в Волгограде подготовят и откроют для желающих окунуться в прорубь восемь купелей, еще две будет по традиции в Волжском. Всего по области в праздник Крещения организуют 41 место для ночного омовения и 75 - для дневного, где будут дежурить спасатели, стражи порядка и медики. 19 января торжественные богослужения и освящение воды пройдут во всех храмах, церквях и приходах области. Всего в регионе запланировано 81 богослужение и восемь крестных ходов. Обеспечивать охрану порядка и безопасность и днем, и ночью будут около пятисот полицейских, а также бойцы Росгвардии, сотрудники ЧОПов, казаки и дружинники.

- Наряды ГИБДД особое внимание будут обращать на парковку и движение транспорта в местах с массовым пребыванием граждан, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Волгоградцев просят не забывать о здоровье. Не отправляться на крещенское купание больными, не пить перед этим спиртного и окунаться только в подготовленных местах, где можно переодеться в тепле, а в случае чего получить необходимую помощь.

Александр Пржегорлинский о празднике Крещения Господня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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