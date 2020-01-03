Волгоградский зимний велопарад пройдет 12 января

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:23:22+03:00

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Велосипедистам не страшны ни снег, ни мороз, ни ветер. На велосипеде можно ездить в любое время горда. И в Волгограде любители крутить педали докажут это в очередной, уже четвертый раз. Первый в 2020 году велопарад промчится по городу на святочной неделе 12 января. По традиции велосипедисты возьмут старт в Краснооктябрьском районе города у Царицынской оперы и по Первой продольной проедут до площади Советской. Начало велопарада в 13.00.

- Мы собираемся на четвертый Зимний Волгоградский велопарад за развитие круглогодичной велотранспортной инфраструктуры и безопасность на дорогах, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы мероприятия.

Так что тема традиционная, как всегда приветствуются и необычные наряды участников, и украшения для велосипеда (конечно, безопасные для хозяина и окружающих) . Ведь пройдет зимний велопарад в канун Старого Нового года. Но, как подчеркивают организаторы, велосипед - для всех. И это не спортивное мероприятие. Поэтому никакая спецодежда не нужна, а "железного коня" по такому случаю можно взять и в прокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU