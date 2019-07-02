Расширенный коллектор на склоне у «Волгоград Арены» выдержал небольшой дождик

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-02T15:19:26+03:00

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«Кошмар,кошмар! Бедный наш стадион, точно уплывет», - такими сообщениями волгоградцев запестрели соцсети, стоило только закапать дождику во вторник, 2 июля. Хотя ветер так и норовил сорвать москитные сетки с окон и ломал ветви деревьев, жители города в первую очередь думали не о себе, а о многострадальном склоне у построенного к ЧМ-2018 стадиона «Волгоград Арена». Его начиная с последнего дня мундиаля регулярно смывает каждый мало-мальски приличный дождик. Этим летом на склоне у рокадной дороги расширили и усовершенствовали ливневый коллектор. На сегодняшний день можно констатировать: новый водоотвод на склоне успешно прошел испытание дождем, правда, небольшим и недолгим. Уже через полчаса везде было сухо.

- 2 июля по данным гидрометцентра, в Волгограде выпало до 6 мм осадков, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Лоток стал шире в 12 раз.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но на склоне у стадиона еще немало узких мест.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Увеличенный в несколько раз лоток коллектора переполнен не был. Напомним, две недели назад его расширили с 40 сантиметров до пяти метров. Установленные сверху, снизу и в середине водоотвода демпферы гасили скорость дождевого потока, вода уходила в ливневку. Правда, сразу за стадионом в сторону моста, ливневую систему завалило землей со склона. Так что даже небольшой дождь превратил здесь все в болото - воде некуда было уходить. Местами снова осыпалась щебенка со склона. В остальном обошлось без разрушений.

У стадиона ликвидируют последствия предыдущих дождей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У стадиона сейчас расширяют второй коллектор, остальные пока остаются узкими местами.

Еще один коллектор усовершенствовали иначе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ливневка забита землей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, склону и самому стадиону уже год постоянно не везет. В последний день ЧМ-2018 произошел оползень, и потоки грязной воды унесли с собой часть грунта. Образовался огромный провал у стадиона. Власти объяснили это не огрехами в строительстве, а аномальными осадками.

Правда, в марте объявили аукцион на создание проекта укрепления склона вдоль ЦПКО. Подрядчик за 10 миллионов должен придумать, как защитить склон от потоков воды. В течение 120 дней чертежи должны быть готовы. После этого останется лишь найти того, кто эти работы выполнит.

"Спорт Инжиниринг", в зоне ответственности которого непосредственно склон у "Волгоград-Арены", оценило проектные работы по укреплению в 7,5 миллиона рублей. Подрядчик обязан будет мониторить состояние конструкции и грунта, вести гидрологические наблюдения, выяснить, почему территория вокруг стадиона не выдерживает дождей, ну и найти пути решения проблемы. Срок, правда, больше - до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU