2019-07-02T15:19:26+03:00
Общество

Расширенный коллектор на склоне у «Волгоград Арены» выдержал небольшой дождик

2 июля в Волгограде выпало до шести миллиметров осадков [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Новый коллектор прошел первое испытание.Новый коллектор прошел первое испытание.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

«Кошмар,кошмар! Бедный наш стадион, точно уплывет», - такими сообщениями волгоградцев запестрели соцсети, стоило только закапать дождику во вторник, 2 июля. Хотя ветер так и норовил сорвать москитные сетки с окон и ломал ветви деревьев, жители города в первую очередь думали не о себе, а о многострадальном склоне у построенного к ЧМ-2018 стадиона «Волгоград Арена». Его начиная с последнего дня мундиаля регулярно смывает каждый мало-мальски приличный дождик. Этим летом на склоне у рокадной дороги расширили и усовершенствовали ливневый коллектор. На сегодняшний день можно констатировать: новый водоотвод на склоне успешно прошел испытание дождем, правда, небольшим и недолгим. Уже через полчаса везде было сухо.

- 2 июля по данным гидрометцентра, в Волгограде выпало до 6 мм осадков, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Лоток стал шире в 12 раз. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Лоток стал шире в 12 раз.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но на склоне у стадиона еще немало узких мест. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но на склоне у стадиона еще немало узких мест.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Увеличенный в несколько раз лоток коллектора переполнен не был. Напомним, две недели назад его расширили с 40 сантиметров до пяти метров. Установленные сверху, снизу и в середине водоотвода демпферы гасили скорость дождевого потока, вода уходила в ливневку. Правда, сразу за стадионом в сторону моста, ливневую систему завалило землей со склона. Так что даже небольшой дождь превратил здесь все в болото - воде некуда было уходить. Местами снова осыпалась щебенка со склона. В остальном обошлось без разрушений.

У стадиона ликвидируют последствия предыдущих дождей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У стадиона ликвидируют последствия предыдущих дождей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У стадиона сейчас расширяют второй коллектор, остальные пока остаются узкими местами.

Еще один коллектор усовершенствовали иначе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще один коллектор усовершенствовали иначе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ливневка забита землей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ливневка забита землей.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, склону и самому стадиону уже год постоянно не везет. В последний день ЧМ-2018 произошел оползень, и потоки грязной воды унесли с собой часть грунта. Образовался огромный провал у стадиона. Власти объяснили это не огрехами в строительстве, а аномальными осадками.

Правда, в марте объявили аукцион на создание проекта укрепления склона вдоль ЦПКО. Подрядчик за 10 миллионов должен придумать, как защитить склон от потоков воды. В течение 120 дней чертежи должны быть готовы. После этого останется лишь найти того, кто эти работы выполнит.

"Спорт Инжиниринг", в зоне ответственности которого непосредственно склон у "Волгоград-Арены", оценило проектные работы по укреплению в 7,5 миллиона рублей. Подрядчик обязан будет мониторить состояние конструкции и грунта, вести гидрологические наблюдения, выяснить, почему территория вокруг стадиона не выдерживает дождей, ну и найти пути решения проблемы. Срок, правда, больше - до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом 21-летний парень угнал «шестерку» и застрял на ней песке
Астраханец убил тетю и поджег ее дом, чтобы скрыть улики
Глава волгоградского поселка поила селян «виртуальной» водой
В Астрахани гаишник сломал нос 19-летнему водителю
Три волгоградца украли у фермера 68 лошадей
За уничтожение деревьев на острове Сарпинский уволили директора «Горэколес»
В центре Волгограда трамваи встали из-за рухнувшей на пути ветки
Работы в сквере у «Гасителя» доверили компании, которая благоустраивала парк «Сказка»
Волгоград накрыли гроза, ветер и ливень
Волгоградский коммерсант скрыл 11 миллионов рублей налогов
На волгоградской трассе легковушка протаранила «КАМАЗ»: четыре человека в больнице
На деревья для Красноармейского района потратят полмиллиона
В столкновении двух легковушек в Волгограде пострадали женщина и двое детей
Двум волгоградцам грозит восемь лет колонии за торговлю анаболиками