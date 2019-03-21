2019-03-21T21:16:08+03:00
Общество

Грунт вокруг "Волгоград Арены" укрепят от размывов и обвалов

"Спорт-инжиниринг" потратит 7,5 миллионов рублей на наблюдение за состоянием стадиона в период его эксплуатации
Юлия Данильченко
Поделиться:
По итогам склон у стадиона должен выдерживать даже самые сильные ливни.По итогам склон у стадиона должен выдерживать даже самые сильные ливни.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

7,5 миллиона рублей потратит ФГУП «Спорт-инжиниринг» на геотехнический мониторинг склона у «Волгоград Арены». Организация опубликовала аукцион на сайте госзакупок 20 марта. На работы выделили не только много денег, но и времени: подрядчик будет наблюдать за состоянием конструкций, проводить геодезические, гидрогеологические наблюдения и выяснять причины размывов и обвалов у «Волгоград Арены» вплоть до декабря 2019 года.

По итогам склон у стадиона, который в сезоны дождей буквально уплывал на рокадную дорогу, скорее всего, будут укреплять, но это уже отдельная статья расходов. В идеале грунт должен выдерживать даже самые сильные ливни.

Напомним, в тот же день закупку, но чуть раньше, обнародовала мэрия Волгограда. Власти ищут подрядчика, который возьмется провести работы по обустройству склона между Центральным парком культуры и отдыха и Нулевой продольной магистралью, и выделили на это 10 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Волгограда заплатят 10 миллионов за проект укрепления склона у «Волгоград Арены». Чтобы участок от стадиона до моста через Волгу не размывали дожди, запроектируют ливневую канализацию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Облдума решила не запрещать волгоградцам митинговать у остановок общественного транспорта
Два детсада на 280 мест построят в Волгограде
Губернатор Андрей Бочаров выразил соболезнования родным Петра Зайченко
Дорожные бригады благоустраивают тротуары вокруг новых остановок в Волгограде
Дед Иван, Метелица и Шлыков: какими ролями запомнится Петр Зайченко
В Волгограде сотрудника военкомата, бравшего взятки от призывников, отправили в колонию
Александр Кравченко: В Волгоградской области не хватает полицейских
В Волгограде впервые пройдет фестиваль постной кухни
Треть домов Волгограда перешли на прямые договоры с концессиями
В Волгограде перед капремонтом подлатают дорогу на Водстрой
Врача-взяточницу из Волжского суд заставил вернуть государству двести тысяч рублей
В Волгограде бывшего гаишника отправили в колонию за подставные аварии ради страховок
Два года Волгоградская область собирает рекордный урожай овощей
На Тракторном заводе Волгограда горит мусор
24 марта электрички Волгограда будут останавливаться на Мамаевом кургане
Депутаты лишили коллегу мандата за слова о пенсионерах тунеядцах
«Неграмотный, три класса образования» - защитник пытается освободить насильника школьницы из-под стражи
Волгоградец возвел в центре съемной квартиры большой парник с коноплей
Маршрутчикам, перекрывшим движение на «Современнике», светят полумиллионные штрафы
Свой первый вылет в 2019 году санавиация сделала для десятимесячного мальчика
Волгоградка попала в больницу после поездки в автобусе