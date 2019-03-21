Грунт вокруг "Волгоград Арены" укрепят от размывов и обвалов
7,5 миллиона рублей потратит ФГУП «Спорт-инжиниринг» на геотехнический мониторинг склона у «Волгоград Арены». Организация опубликовала аукцион на сайте госзакупок 20 марта. На работы выделили не только много денег, но и времени: подрядчик будет наблюдать за состоянием конструкций, проводить геодезические, гидрогеологические наблюдения и выяснять причины размывов и обвалов у «Волгоград Арены» вплоть до декабря 2019 года.
По итогам склон у стадиона, который в сезоны дождей буквально уплывал на рокадную дорогу, скорее всего, будут укреплять, но это уже отдельная статья расходов. В идеале грунт должен выдерживать даже самые сильные ливни.
Напомним, в тот же день закупку, но чуть раньше, обнародовала мэрия Волгограда. Власти ищут подрядчика, который возьмется провести работы по обустройству склона между Центральным парком культуры и отдыха и Нулевой продольной магистралью, и выделили на это 10 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU