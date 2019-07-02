В центре Волгограда трамваи встали из-за рухнувшей на пути ветки

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-02T13:27:57+03:00

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В Волгограде бушует непогода: сильный ветер валит деревья и шаткие конструкции. К полудню появились и первые пострадавшие: в их числе оказались те, кто ожидал трамваи №3 и №4. А движение по этим маршрутам временно остановили. Все из-за огромной ветки, которая рухнула со старого дерева прямо на трамвайные пути.

Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, ЧП случилось на участке между остановками «улица Ким» и «Торговый центр».

- Бригада специалистов МУП «Метроэлектротранс» выехала на место происшествия и уже ведут оперативные работы по восстановлению движения трамваев. Временно маршруты следования «тройки» и «четверки» были откорректированы. На данный момент они ездят в измененных границах: трамвай №3 - от станции «Детский центр» до «36-й школы», трамвай №4 - от «Детского центра» до «Хорошева», - уточняют в администрации Волгограда.

В течение часа движение электротранспорта полностью восстановили.

А в МЧС предупреждают: дождь, гроза и сильный ветер сохранятся в Волгограде до 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU