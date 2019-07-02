2019-07-02T11:45:50+03:00
Общество

Волгоград накрыли гроза, ветер и ливень

МСЧ предупреждает: дождь, гроза и сильный ветер сохранятся до 3 июля 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Берегите себя и машины.Берегите себя и машины.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Днем 2 июля Волгоград накрыла грозовая туча. Небо разверзлось ливнем, а сильный ветер срывает с окон москитные сетки и поднимает в воздух мусор на улицах. По сообщению Волгоградского ЦГМС такая погода сохранится в течение ближайших суток. Днем и вечером 2 и 3 июля местами по Волгоградской области пройдут грозы с усилением ветра порывами до 15 - 20 м/с, ливни, в отдельных районах выпадет град.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в ближайшие сутки жителям региона следует уделить особое внимание безопасности. Машины лучше парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. На улицу лишний раз лучше не выходить, а если уж есть такая необходимость, обходите стороной шаткие строения и рекламные щиты. Также не рекомендуется в такую непогоду кататься на лодке.

В случае возникновения опасной ситуации звоните по номеру «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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