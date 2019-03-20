2019-03-20T22:21:54+03:00
Общество

Власти Волгограда заплатят 10 миллионов за проект укрепления склона у «Волгоград Арены»

Чтобы его не размывали дожди, запроектируют ливневую канализацию
Екатерина СИМОХИНА
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Склон этот размывает всякий раз, когда идет сильный дождь.Склон этот размывает всякий раз, когда идет сильный дождь.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Берегоукрепление Волги, новую набережную, стадион «Волгоград Арена» и рокадную дорогу в Волгограде сделали к ЧМ-2018. Но в последний день мундиаля склон у стадиона размыло во время ливня так, что новость об этом облетела весь мир. А в Волгограде всем стало понятно, что во время проектирования этих объектов кто-то ошибся. Потому что склон от стадиона до танцующего моста после этого размывало всякий раз, когда шел более-менее сильный дождь. Как только отгремел футбольный праздник, содержать это наследство ЧМ передали городским чиновникам, которые вынуждены постоянно чистить рокадную дорогу от намывов грунта. Поэтому в преддверии сезона весенних и летних ливней ищут подрядчика, который всё же запроектирует ливневую канализацию и укрепит склон от оползней и обвалов грунта. 20 марта мэрия объявила о начале приема заявок на участие в аукционе на разработку проектной и рабочей документации по обустройству склона вдоль ЦПКиО.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, за проект наши власти готовы заплатить 9 миллионов 980 тысяч. За эти деньги победившая в аукционе организация должна будет придумать и спроектировать, как защитить от оползней участок протяженностью в километр «от стадиона «Волгоград – Арена» до мостового перехода через р. Волга».

- Планируемые мероприятия позволят укрепить поверхность и защитить территорию от размывов в период осадков, - объясняют в пресс-службе городской администрации.

Сначала компания-подрядчик должна будет провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Нужно понять, как ведет себя грунт, и спроектировать берегоукрепление так, чтобы землю не смывало всякий раз на рокадную дорогу. На выполнение работ дают 120 дней. В контракте также есть пометка, что при необходимости в проекте надо предусмотреть работы по прочистке существующих водовыпусков в реку Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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