7 мая из-за репетиции парада в Волгограде перекроют дороги

СЕГОДНЯ 21:23 2019-05-06T21:23:39+03:00

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В 10 часов утра 7 мая 2019 года на площади Павших Борцов в Волгограде начнется генеральная репетиция парада Победы. В третьей тренировке в центре города задействуют более полутора тысяч бойцов, сотрудников спецслужб, кадет, юнармейцев и тридцать боевых машин. Из-за этого 7 мая 2019 с 7.00 до 15.00 в Волгограде перекроют дороги на улицах Мира и Гагарина (от проспекта до Коммунистической), а также на площади Павших Борцов в квадрате, очерченном проспектом Ленина, Комсомольской, Коммунистической и Краснознаменской улицами. Не проехать здесь будет и с вечера 8 мая. Учтите, к началу репетиции военная техника поедет по проспекту Жукова, улицам Невской и Комсомольской, так что возможны заторы на дорогах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД по региону, объезд закрытого участка предусмотрели по Первой продольной, улицам Коммунистической, Пражской и 7-й Гвардейской.

Также 7 мая 2019 с 7.00 до 17.00 перекроют дорогу, идущую вдоль ЦПКиО между торговым центром «Европа Сити Молл» и стадионом. Там будет проходить легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU