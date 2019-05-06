В День победы митрополит Феодор отслужит панихиду на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 18:21 2019-05-06T18:22:16+03:00

На Мамаевом кургане пройдет панихида по погибшим во время войны. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В прошлые годы к Мамаеву кургану 9 мая по главным улицам Волгограда проводили два шествия - Бессмертный полк и крестный ход. Их немного разделяли по времени. В 2019 году волгоградцы вновь встанут в Бессмертный полк. А вот традиционного крестного хода в память о погибших в Великой Отечественной войне на этот раз в День победы в Волгограде не будет. Священники вольются в колонны Бессмертного полка, как простые горожане.

- Крестный ход 9 мая в этом году решили не проводить. Священнослужители пойдут вместе с волгоградцами в колонне Бессмертного полка. А в 13.00 9 мая у Озера Слез на Мамаевом кургане пройдет панихида по погибшим. Служить ее будет митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель информационно-издательского отдела Волгоградской епархии отец Алексей Гондусов.

Также в программе праздника на День победы в этом году парад, световая инсталляция на Мамаевом кургане, выступление Александра Буйнова, салют и два фейерверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU