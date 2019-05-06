2019-05-06T17:11:51+03:00
Общество

«Ассоль», «Подсолнух» и «Волна»: 9 мая артиллеристы устроят красочный салют в Волгограде

Военные проводят финальные тренировки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Сводные артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области уже приступили к заключительным тренировкам перед Днем Победы. На них лежит большая ответственность - праздничный салют, который состоится в Волгограде 9 мая в 22.00.

Именно артиллеристы озарят ночное небо яркими победными красками в этот день.

- Артиллеристы соединения отрабатывают порядок действий при синхронном выполнении выстрелов из 76-мм орудий времен Великой Отечественной войны легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 холостыми боеприпасами для звукового сопровождения салютных установок 2А85, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Напомним, 9 мая в Волгоограде прозвучит 30 залпов с интервалами в 30 секунд. В небо выпустят около 500 фейерверков различных типов и калибров («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций). Все они представлены в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

- Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 метров, - добавляют в пресс-службе ведомства. - Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 артиллерийских орудий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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