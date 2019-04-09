2019-04-09T12:23:58+03:00
Общество

В ЦПКиО обещают высадить взрослые деревья и 23 тысячи роз

Концессионер планирует открыть в 2019 году спортивную зону в центральном парке Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядел парк за пару недель до ЧМ-2018.Так выглядел парк за пару недель до ЧМ-2018.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С приходом концессионера ЦПКиО Волгограда обещали превратить в цветущий сад с массой зон для семейного и активного отдыха. В итоге все что есть - голая земля да несколько десятков чудом выживших деревьев, над которыми возвышается колесо обозрения. Мемориальная зона, небольшой этногородок и торговые павильоны. На сегодняшний день центральный парк представляет собой жалкое зрелище. Однако уже в ближайшие дни в ЦПКиО обещают высадить березовую рощу из 6-метровых саженцев, ели и сосны - около 60 крупномерных деревьев. Сейчас ими занимаются агрономы. Всего же, согласно планам, этой весной украсят парк сотня деревьев и 23 тысячи английских роз, многолетних цветов и кустарников. Будут липы и ивы, горные сосны и магнолии.

Кроме того инвестор должен проложить около 16 тысяч метров поливочника плюс к уже имеющимся семи тысячам. Уже начали строить площадку для одного из крупнейших в стране скейт-парков площадью 1600 квадратных метров. Ждут с завода из Новосибирска веревочный парк. Рядом расположатся площадки для мини-футбола и уличных шахмат.

- Реконструировать весь парк в короткий срок невозможно, поэтому обновление ведется поэтапно, - отмечают в мэрии.

Пока большая часть обещаний так и осталась обещаниями. Выжили ли те 2500 деревьев и кустарников, а также 2000 многолетних цветов, которые по заявлению инвестора высадили в прошлом году, волгоградцы увидят уже в ближайшее время. А пока в ЦПКиО ожидают цветения магнолий у колеса обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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