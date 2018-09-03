Проверено, оно не падает: почему не надо бояться кататься на новом колесе обозрения в ЦПКиО

СЕГОДНЯ 13:23 2018-09-03T13:41:57+03:00

Новое чертово колесо в Волгограде собирали так долго, что уже никто и не ждал, что оно когда-то заработает. И тут совершенно неожиданно, без объявлений, торжественной музыки и красной ленточки в субботу, 1 сентября на колесо обозрения в ЦПКиО начали продавать билеты. Первыми пассажирами стали волгоградцы, прогуливающиеся по парку. Заметив, что махина в 50 метров высотой вдруг начала крутиться, люди отправились испытать аттракцион. Как рассказал «КП-Волгоград» генеральный директор ООО «Парк» Петр Пигалев, за выходные на колесе прокатились около двух тысяч посетителей ЦПКиО. Кстати, двое из них – корреспондент «КП» с ребенком. Заодно мы расспросили все о безопасности колеса.

КАК ОНО УСТРОЕНО

Высота этой конструкции – 50 метров в самой высокой точке. Одного только металла здесь 200 тонн. Аттракцион оборудован 20 кабинами, в каждую из которых может поместиться 4 взрослых и два ребенка. Одна кабинка предназначена для маломобильных граждан – двери ее открываются шире, и туда заезжает инвалидная коляска. Остальные стандартные.

При полном заполнении кабин пропускная способность колеса – 1000 человек в час. Но, конечно, никто не набивает их под завязку. Хотите наслаждаться видами города в гордом одиночестве или с любимым человеком – пожалуйста. Поездка займет около 10 минут. Этого хватит и на город посмотреть, и пофотографироваться.

В кабинку помещаются четверо взрослых и двое детей. Но если вы хотите путешествовать вдвоем или в одиночестве. к вам никого не подсадят.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А ЭТО НЕ СТАШНО?

Не страшно. У колеса очень плавный ход. В кабинке можно даже стоять – не упадете. Гораздо больше шансов упасть от торможения в автобусе или маршрутке, чем здесь. Вывалиться из нее абсолютно невозможно. Она закрывается снаружи, изнутри ее не откроешь. Внизу работают два оператора – один провожает людей на посадку, другой встречает. Они проследят, чтобы все кабинки были закрыты.

- Все наши сотрудники прошли обучение, – рассказал «Комсомолке» директор ООО «Парк» Леонид Пигалев. – Операторы отдельно обучались технике безопасности. У нас есть инженер по охране труда, который всех инструктирует, и все, что положено.

Посмотрите на город с высоты птичьего полета.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОЧЕМУ НЕ НАДО НАЖИМАТЬ КРАСНУЮ КНОПОЧКУ

Русские люди – весьма любопытные, и очень любят нажимать всякие кнопочки, чтобы узнать, «а что это»? Так случилось в воскресенье. Волгоградцы дважды аварийно остановили колесо. Правда, в одном случае неумышленно – ребенок задел кнопку своим рюкзаком. А вот второй мальчик нажал красную кнопку именно из любопытства.

Не нажимайте, лучше давайте мы вам расскажем, зачем она.

Большие красные кнопочки располагают на входе и на выходе с посадочной площадки на уровне рук, чтобы в любой момент до них быстро смог дотянуться оператор, который сажает или выпускает людей. Мало ли, большая компания не успевает быстро выбраться из кабины, или кто-то зацепился одеждой, споткнулся или что-то еще. Оператор может в считанные секунды принудительно остановить движение колеса. И так же быстро запустить его обратно.

Дверь закрывается снаружи - изнутри ее не откроешь. А эта красная кнопка всегда под рукой у оператора - чтобы аварийно остановить колесо.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОЧЕМУ В КАБИНКЕ ТАК ДУШНО?

Работы по сборке колеса полностью закончены, его ввели в эксплуатацию. Но работа с колесом на этом не закончена. Сотрудникам ЦПКиО предстоит позаботиться о комфорте аттракциона. А ближайшее время приступят к монтажу системы кондиционирования. Когда она заработает, в кабинках будет летом прохладно, а зимой тепло. Они герметично закрыты, туда не попадает дождь и ветер. Пока в них немного душно.

Колесо сделано специально для Волгограда, что подтверждают брендированные кабинки. Через пару недель колесо обзаведется подсветкой для темного времени суток.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Позже заработает и аудиосистема. Обещают, что во время поездки в кабине будет звучать информация о достопримечательностях города. А из колеса их видно немало – и Мамаев курган, и танцующий мост, и новый стадион, и Волжскую ГЭС. А вот на сам парк пока смотреть грустно – его еще предстоит долго засаживать деревьями.

КТО ПРОВЕРЯЛ КОЛЕСО?

Перед тем, как запустить в кабинки первых пассажиров, аттракцион прошел все положенные испытания надежности и прочности. Проверяли собранную конструкцию и представители завода изготовителя, и надзорные ведомства. Колесо обозрения прошло обязательную сертификацию, а ООО «Парк» получило разрешение на эксплуатацию.

- Проверки были и статические, и динамические. Колесо нагружали мешками с песком – по 500 килограммов в каждую кабинку. После этого мы получили сертификат технического соответствия на эксплуатацию, - рассказал «КП» Петр Пигалев.

В первые дни работы на чертовом колесе прокатились две тысячи волгоградцев.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работать колесо будет круглый год, кроме дней с очень ветреной погодой. Аттракцион рассчитан для работы при порывах ветра до 15 м/с.

Кстати, точно такого же колеса вы не найдете негде. Его проектировали и создавали специально для Волгограда. Подобные аттракционы надежно работают во многих российских городах, в том числе Перми, Уфе, Иваново.

РЕЖИМ РАБОТЫ И ЦЕНА БИЛЕТОВ

Работает аттракцион каждый день. В первые месяцы его планируют запускать с 15 до 22 часов по будням и с 11 до 22 часов в выходные.

Билет для взрослых стоит 200 рублей, для детей от 3 до 7 лет – 100 рублей, до 3 лет бесплатно. Есть как наличный, так и безналичный расчет.

Дети до 14 лет могут кататься только со взрослыми.

Пройти к колесу лучше всего через Парк Баку.