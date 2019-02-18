Веревочный парк и луна-парк появятся в ЦПКиО Волгограда

Волгоградцы уже давно ждут, когда же ЦПКиО превратится в парк, который нарисовали на картинках концессионеры. Но пока некогда зеленая зона сильно полысела из-за вырубки деревьев. Пришлось немало ждать и запуска колеса обозрения. А с наступлением весны в 2019 году в центральном парке помимо мемориальной зоны и этногородка должны появиться сразу несколько зон развлечений - веревочный парк, скейтодром, площадки для мини-футбола. Для любителей интеллектуальных игр установят метровые уличные шахматы, а детвору порадуют луна-парк с аттракционами и игровая площадка. Продолжат монтировать поливочник и высаживать молодые деревца. Начнутся работы, как только позволит погода.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, оборудование для веревочного парка площадью 440 квадратных метров изготовит завод из Новосибирска. Полазить здесь можно будет на высоте до 6,5 метра.

Также в Центральном парке культуры и отдыха начнут строить Олимпийский городок. Здесь установят уличные тренажеры, теннисный корт, площадки для баскетбола, футбола и воркаута, сделают лужайку для йоги.

Эскизный проект_часть 1.

И хотя после выркубки деревьев ЦПКиО выглядит практически пустыней, концессионер уверяет, что на территории парка уже высадили более 2500 молодых деревьев и кустарников, а также более двух тысяч многолетних цветов. При этом все они прижились. В целом же в ЦПКиО обещают высадить более 350 видов зелени, а количество цветов перевалит за 150 тысяч штук.

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