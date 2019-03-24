2019-03-24T10:20:46+03:00
Общество

Сегодня волгоградцы простятся с известным актером Петром Зайченко

Артиста похоронят на центральном Димитриевском кладбище
Юлия Данильченко
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Сегодня, 24 марта, родные и близкие, а также почитатели творчества простятся с Петром Петровичем.Сегодня, 24 марта, родные и близкие, а также почитатели творчества простятся с Петром Петровичем.Фото: Юлия Данильченко
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Популярного актера, заслуженного артиста России Петра Зайченко не стало утром 21 марта 2019 года. Сегодня, 24 марта, родные и близкие, а также почитатели творчества простятся с Петром Петровичем.

Присоединится к прощальному шествию можно в 12:00 возле НЭТа – здесь будут ждать автобусы, которые довезут до центрального Дмитриевского кладбища. Перед погребением состоится гражданская панихида, она начнется в 13.00 и продлится до 14.00. В Казанском кафедральном соборе пройдет отпевание.

Напомним, в начале февраля Петр Зайченко с инфарктом попал в реанимационное отделение Волгоградской области больницы и больше месяца провел под наблюдением врачей. Его перевели в палату интенсивной терапии и готовились транспортировать домой, но за день до этого артист скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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