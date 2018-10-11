Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на местное время

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-11T17:33:51+03:00

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И последняя точка в долгом споре волгоградцев о местном времени поставлена: 11 октября Президент России подписал закон об изменении часовой зоны Волгоградской области.

Владимир Путин одобрил закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени». По этому закону Волгоградская область переходит из второй часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в третью - (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4). То есть у нас будет один час разницы с Москвой. Об этом "КП-Волгоград" узнал с сайта Президента России.

Ранее этот законопроект поддержали депутаты Госдумы и Совет Федерации.

Стрелки, напомним, волгоградцы должны перевести 28 октября этого года!

Спор, который длился долгие годы в Волгоградской области между противниками и теми, кто выступал «за» переход на местное время, завершился референдумом. Именно на голосовании в марте 2018-го волгоградцы решили перевести стрелки на час вперед. Итог: 58% - «за» переход на волгоградское время.

Таким образом, уже в этом декабре светать будет не в 7.10, а в 8.10, и зайдет солнце не в 16.45, а в 17.45.

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