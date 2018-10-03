Совфед одобрил перевод стрелок в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-03T14:58:21+03:00

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Ну и еще одну точку в спорах вокруг перевода стрелок в Волгоградской области поставил сегодня, 3 октября Совет Федерации Федерального собрания: он одобрил перевод нашего региона к третьей часовой зоне. «Волгоградская область будет отнесена к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) с целью увеличения суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток», - сказано на сайте Совфеда.

Документ на рассмотрение коллег представил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. И Совфед поддержал закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».

Напомним, споры о том, по какому времени лучше жить волгоградцам шли уже несколько лет. До тех пор, пока в марте этого года не провели референдум, на котором большинство волгоградцев (а точнее 58% проголосовавших) поддержали перевод стрелок на час вперед. 27 апреля соответствующий законопроект областная дума внесла в госдуму. И в сентябре его почти единогласно одобрили и депутаты Заксобрания: закон утвердили в трех чтениях.

Итак, 28 октября волгоградцы переведут стрелки на час вперед и начнут жить по местному времени. У нас будет час разницы с Москвой, зато мы станем жить в одном часовой поясе с Астраханской и Саратовской областями, которые перешли на местное время ранее.

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