2018-09-11T17:38:19+03:00
Общество

Как Волгоград будет жить по местному времени: транспорт, телевизор

Волгоградская область перейдет на местное время (МСК+1) 28 октября 2018 года в 2.00
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Перевод стрелок не скажется на времени отправления транспорта.Перевод стрелок не скажется на времени отправления транспорта.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Депутаты Госдумы 11 сентября одобрили переход Волгоградской области на местное время (МСК+1). Законопроект приняли в первом чтении. Переводить стрелки на час вперед волгоградцам предстоит 28 октября 2018 года в 2.00. «КП-Волгоград» выяснила, какие изменения ждут жителей области в телепрограмме, в поездках на поездах, самолетах и другом транспорте.

В билетах на междугородные рейсы автобусов и на самолет время отправления и прибытия указывается местное. Так что, например, улетать из Волгограда мы будем в семь утра и, проведя в воздухе полтора часа, приземляться в Москве в 7.30. Именно так и будет указано время в билетах.

Для удобства пассажиров с 1 августа 2018 года местное время отправления и прибытия указывает на билетах на поезда дальнего следования и РЖД. Но с пометкой - на сколько часов оно отличается от московского, например, «МСК+1». Часы на вокзале тоже будут показывать местное время.

Не запутаться во времени в поездке поможет смартфон. Современные телефоны при пересечении границы часового пояса сами показывают местное время. При этом для наглядности можно включить режим отображения на экране времени сразу нескольких часовых поясов. Например, одни часики будут показывать, сколько сейчас в Волгограде, другие - там, где вы сейчас находитесь. И не важно - Москва это, Токио или Екатеринбург.

Любителям телевизора придется засыпать позже. Новости, программа «Время» и все сериалы будут показывать со сдвигом на час вперед. Телепрограмму будут публиковать с указанием местного времени.

Зато Новый год можно будет отмечать два раза. Например, в Астрахани первый раз после перевода стрелок праздничное обращение президента смотрели в час ночи. А уже в 2018 году его транслировали по местному времени специально для региона.

Зимой нелегко будет тем, кто смотрит прямые трансляции еврокубков. В Европе сохранился переход на летнее время. Например, если сейчас в Париже - 15.00, в Москве и Волгограде - 16.00. 28 октября в Европе переведут стрелки на зимнее время (минус один час) и там будет 14.00, в Москве - 16.00, а Волгоград уйдет на час вперед и у нас будет уже 17.00.

- Всегда смотрю еврокубки, поэтому переход в другой часовой пояс меня и смущает. Но не так уж все и страшно. Думаю, вернемся к старому дедовскому способу. Будем ложиться пораньше, заводить будильник и просыпаться к футболу, а потом опять спать. Раньше я записывал матчи на видеокассету и смотрел матчи на следующий день. Сейчас такой необходимости нет, есть интернет, повторы трансляций. Хотя, конечно, хочется смотреть важные матчи в прямом эфире. А вообще - Россия, вперед! Пусть побеждают наши команды почаще, тогда все забудут про то, что надо спать в это время, - поделился с «КП-Волгоград» заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Волгограда и страстный болельщик Дмитрий Семененко. - В целом я сторонник местного времени. Мне не нравится, что летом в семь часов уже темно, зимой - в четыре. Ни с ребенком не погуляешь, ничего.

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