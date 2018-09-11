2018-09-11T09:01:14+03:00
Происшествия

В Волгограде сгорело еще одно заброшенное общежитие на Жолудева

Пожар вспыхнул в Тракторозаводском районе
Сергей ВИКТОРОВ
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На Жолудева загорелось еще одно общежитие. Фото: соцсетиНа Жолудева загорелось еще одно общежитие. Фото: соцсети
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В Тракторозаводском районе Волгограда загорелось еще одно признанное аварийным и расселенное общежитие. Пожар вспыхнул в ночь на вторник, 11 сентября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы 01 в понедельник, 10 сентября, в 23:40. На улице Жолудева в четырехэтажном расселенном общежитии горели деревянные конструкции и мусор на общей площади 150 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 0:52, погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Напомним, это уже второй пожар на улице Жолудева за последние несколько дней. В субботу, 8 сентября, загорелось еще одно аварийное и расселенное общежитие. С огнем боролись несколько часов, здание выгорело практически полностью.

Общежития на улице Жолудева в последние годы рушатся одно за другим. Дома были построены еще в 40-х годах прошлого века для работников Тракторного завода. Печальная судьба постигла дома № , 14, 18, 20и другие. Жильцов расселили.

В администрации Волгограда уточнили, что районные власти регулярно заколачивали двери и окна на первых этажах заброшенных зданий, чтобы предотвратить в них доступ посторонних. Однако охотников за металлом и бывшими в употреблении стройматериалами это не останавливает.

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