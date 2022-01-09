Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 9 января: чуть больше заболевших и смертей

Проходят лечение от ковида более 4 тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число заболевших коронавирусом за последние сутки в Волгоградской области впервые за много дней превысило показатели, которые были накануне. На сегодня в регионе COVID-19 подтвердили тестами у 185 человек, накануне заразившихся было 183. До этого заболеваемость регулярно снижалась на протяжении нескольких недель. Общее число подхвативших ковид волгоградцев превысило 131 тысячу человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 января 2022 года.

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В ковидных госпиталях и на амбулаторном лечении на сегодня остаются более 4 тысяч волгоградцев, у которых подтвержден COVID-19. Количество выписанных по выздоровлению за последние сутки превысило число новых заболевших. Закрыли больничные листы сразу 208 человек, всего одолели коронавирус более 121,3 тысячи волгоградцев. Такие же данные и в целом по стране – за сутки 16 246 заразившихся и 20 751 выздоровевший.

При этом в России зафиксировали 763 летальных исхода от ковида и его осложнений, из них на Волгоградскую область приходится 15 человек. По данным федерального оперштаба, за все время пандемии коронавирус убил всего 5676 волгоградцев. При этом по данным Росстата, у 2046 умерших в ноябре 2021 года волгоградцев COVID-19 стал основной причиной смерти. А за три месяца с сентября по ноябрь ковид убил 4921 жителя Волгограда и области. Данные расходятся в разы уже давно.

Напомним, в Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Отменять их пока не собираются.