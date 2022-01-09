Смертность в Волгоградской области превысила рождаемость в 2,4 раза

Регион продолжает стремительно вымирать.

Волгоградская область продолжает стремительно вымирать. По данным Росстата, за 11 месяцев 2021 года умерли 42 тысячи 969 жителей региона – больше, чем за весь предыдущий год. По сравнению с тем же периодом 2020 года смертность выросла на 23,6%, а естественная убыль населения превысила 25 тысяч человек, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на архив ЕДН.

Только в ноябре 2021 года в Волгограде и области умерли 5072 человека – на 935 жителей больше, чем за тот же период 2020-го. При этом коронавирус стал основной причиной смерти 40% скончавшихся – более двух тысяч человек. Родились в ноябре в регионе 1635 младенцев. К сожалению, 14 малышей скончались, не дожив до года. В целом за месяц смертность в регионе превысила рождаемость в три с лишним раза. Естественная убыль населения в ноябре составила 3437 человек.

Напомним, по итогам 2020 года смертность в Волгоградской области выросла на 19,1%. Регион за 12 месяцев потерял 39 тысяч 114 жителей. За 11 месяцев 2021 года смертность и естественная убыль населения уже превысили этот печальный рекорд. Рождаемость ниже смертности в 2,4 раза, при этом в январе-ноябре в семьях волгоградцев появились на свет 17,8 тысячи малышей - на 0,7% больше, чем за тот же период годом ранее. А вот число браков за это время выросло почти так же, как и количество разводов – на 16%.