В ноябре от COVID-19 умерли более 2 тысяч волгоградцев

По данным Росстата ноябрь 2021-го унес больше всего жизней. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росстат опубликовал печальную статистику о смертности от коронавируса и его последствий за ноябрь 2021 года. В Волгограде и области за это время в инфекционных госпиталях от осложнений COVID-19 скончались 2046 пациентов – это в 9 раз больше, чем в ноябре 2020-го, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на архив ЕДН.

По данным ведомства, у 2046 умерших в ноябре 2021 года волгоградцев ковид стал основной причиной смерти, при этом у 182 из них коронавирус не был подтвержден тестами. Еще у 16 скончавшихся пациентов COVID-19 главной причиной смерти не признали. Однако для 5 человек вирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений имевшегося заболевания.

Напомним, цифры официальной статистики по смертности от коронавируса от Роспотребнадзора и Росстата давно расходятся в разы. По данным оперштаба на 9 января 2022 года, за все время пандемии ковид убил 5676 волгоградцев. По данным Росстата, только за три месяца с сентября по ноябрь 2021 Волгоградская область потеряла 4921 жителя, у которых основной причиной смерти стал коронавирус.