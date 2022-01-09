COVID-19 убил 31-летнего непривитого волгоградца

Мужчина три недели пролежал в реанимации. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали 15 летальных исходов от коронавируса. COVID-19 унес жизни 7 мужчин и 8 женщин. Старшей из умерших стала 95-летняя женщина, самым молодым среди жертв ковида оказался 31-летний непривитый мужчина, сообщили в оперштабе.

- 31-летний мужчина, не вакцинированный от новой коронавирусной инфекции, не имел сопутствующих хронических заболеваний. Лечился самостоятельно, без эффекта, - прокомментировали «КП-Волгоград» в облздраве.

Молодой человек болел коронавирусом уже две недели, когда решил обратиться к врачу. В тот же день его положили в ковидный госпиталь. Медики оценили состояние пациента как тяжелое и направили в реанимацию. Три недели врачи боролись за его жизнь, несмотря на все усилия спасти 31-летнего волгоградца не удалось.

Среди 15 умерших от ковида и его осложнений было двое жителей Волгограда и трое из Михайловки, сразу четверо из Городищенского района. Волжский, Быковский и Калачевский, Клетский, Светлоярский и Чернышковский районы области потеряли по одному человеку. Всего по данным оперштаба коронавирус унес жизни 5676 жителей региона. При этом по данным Росстата COVID-19 только в ноябре 2021-го стал основной причиной смерти 2046 человек.

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