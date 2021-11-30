«Ротор» ушел в отпуск до января

Фото: СК "Ротор"

Даже после неудачного выступления нужен отдых. Вот и «Ротор», который не может себе занести в актив осеннюю часть первенства ФНЛ, отправился в отпуск. Футболисты, тренерский и административный штаб будут отдыхать более 40 дней. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора», волгоградская команда соберется 10 января в Москве.

В столице футболисты пройдут углубленный медицинский осмотр, после чего отправятся на первый сбор в Крымск. Он продлится до 20 января. Также у «Ротора» в планах еще 2 сбора, место и сроки которых пока не определены.

Напомним, на зимнюю паузу «Ротор» ушел в зоне вылета в Футбольной национальной лиге. Команда, которая осталась без главного тренера из-за увольнения Дмитрия Хохлова в середине ноября, после 25-ти туров занимает 17-е место. В двух заключительных матчах перед уходом в отпуск сине-голубыми руководил наставник «Ротора-2» Алексей Жданов. Накануне стало известно о том, что волгоградский клуб остался без спортивного директора. Завершились трудовые соглашения с занимавшим эту должность с 2016 года Эдуардом Панасюком.